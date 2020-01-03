مسابقة كمال أجسام للنساء.. بعضلات لا تثير الجدل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت بنغلاديش مؤخراً مسابقة كمال أجسام مخصصة للنساء، استقطبت 30 مشاركة من أعمار مختلفة، غطين عضلاتهن، وحاولن استعراضها هن يرتدين ملابسهن، منعاً للجدل، واحتراماً للتقاليد في هذا البلد.

وأكد مسؤولون عن البطولة التي تنظم للمرة الأولى في العاصمة دكا، وفازت بها طالبة في الـ19 من العمر تدعى «أهونا»، إن الغرض من المسابقة التي حظيت بمشاركة لافتة، كان تشجيع الفتيات والنساء على الرياضة، مشيرين إلى أن البطولة اشترطت ارتداء المتنافسات زياً مناسباً، حفاظاً على التقاليد.

وقالت بطلة المسابقة إنها سعيدة بفوزها، معربة عن أملها في أن تكون ملهمة لسواها لممارسة الرياضة.