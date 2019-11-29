5 نصائح لحياة صحية

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

مع اقتراب موسم الأعياد والمناسبات نبدأ جميعاً بعمل الترتيبات لدعوات الحفلات والعشاء، وتجهيز أنفسنا بأجمل الملابس للاحتفال مع الأصدقاء والأحبة لنكون في أجمل حُلة.

بالنسبة لمعظمنا، فإن أسهل طريقة لتحقيق ذلك تتمثل في الذهاب إلى النادي الرياضي، واعتماد برنامج غذائي سريع لفقدان الوزن اقترحه أحد الأصدقاء، أو تناول أحد الأدوية التي تدعي إنقاص الوزن بطريقة صحية! لو نظرنا إلى عدد هذه الحميات والأنظمة الغذائية التي كانت موجودة ومستمرة في النمو، فإنها تعتبر محيرة للعقل، وليست جيدة في معظم الأحيان للجسم.

في هذه الأيام، هناك ميل متزايد للأفراد للبحث عن حلول سريعة، ما يؤدي إلى فكرة مغلوطة عن الحميات! ولكن كما يقولون لا توجد حلول سريعة، لا يوجد أي شيء لفقدان الوزن أيضًا. على الرغم من أن هذه الحميات قد تساعدك على فقدان بضع كيلوغرامات وسعرات حرارية على الفور، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على جسمك داخلياً. هذه الحميات الغريبة لا تعمل!

أسلوب الحياة الصحي والنظام الغذائي المتوازن هو السبيل الوحيد لإدارة الوزن على المدى الطويل، وهذا يجب أن يكون ثابتاً.

تقترح هذه الحميات الغريبة عموماً تجنب بعض الأطعمة تماماً، في حين أن اتباع نظام غذائي صحي سيؤدي إلى تغييرات صحية في نمط حياتك وتناول الطعام. الأكل الصحي سيأتي إليك بشكل طبيعي إذا غيرت نمط حياتك بدلاً من الالتزام بالنظام الغذائي على المدى القصير. ويقترح الخبراء في «إنديا جيت» طرقاً بسيطة يمكنك اتباع أسلوب حياة صحي: