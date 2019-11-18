5 عادات للتغلب على الشحوم المستعصية دون «ريجيم»

المصدر: حياة الحرزي - دبي

لا تبدو فكرة التخلص من الشحوم العالقة في منطقة البطن أمراً سهلاً وبسيطاً على كثير من النساء، وحتى على عدد كبير من الرجال الذين يواجهون صعوبات حقيقية في التخلص منها، إما بسبب عدم إقبال كثيرين منهم على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، ومن ثم التركيز على ما يسهم فيها في شد منطقة البطن، أو بسبب نوعية الأكل الذي يكون مركزاً أكثر على الوجبات السريعة التي يسببها ضيق الوقت ونسق الحياة السريعة، أو حتى بسبب آثار الولادة التي تعانيها النساء وتظهر عوارضها في ترهل البطن وانتفاخه، ما يسبب قلقاً كبيراً لديهن، خصوصاً بسبب عدم قدرتهن على التغلب على هذه الشحوم التي تبدو مستعصية وصعبة الإزالة.

ويقدم بعض خبراء التغذية حول العالم بعض العادات اليومية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في التخلص من دهون البطن من دون اللجوء إلى حمية غذائية.

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