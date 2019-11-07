هكذا تحمي نفسك من الهبوط الحاد فى الدورة الدموية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تحدث حالة الهبوط الحاد فى الدورة الدموية نتجية نقص الأكسجين فى الجسم، بسبب اختلال نسبة الأملاح بشكل أساسي، ومن أسباب الإصابة بالهبوط الحاد فى الدورة الدموية،هو التعرض لانخفاض حاد في ضغط الدم أو وجود التهابات مجرى الدم، إضافة إلى تناول الكحوليات وحالة الضعف والجفاف وقلة تدفق الدم إلى عضلة القلب والمخ، بحسب مجلة "هارت هليث" البريطانية.

ومن الأعراض الاساسية للهبوط الحاد في الدورة الدموية شعور الفرد المصاب بالدوران، وفقدان القدرة على إتزان الجسم، والصداع، وبرودة وشحوب الجلد، والإغماء والغثيان، وتشويش الرؤية.

يحتاج الفرد إلى تناول أطعمة بها موالح، بالإضافة إلى شرب كميات كبيرة من السوائل، مع ضرورة الحرص على ممارسة التمارين الرياضية.

يجب تجنب التعرض للماء الساخن عند الاستحمام، التنفس العميق عند الاستيقاظ، والابتعاد عن تناول الكربوهيدرات واستبدالها بالأطعمة الغذائية الصحية مثل الخضراوات والفواكه والأسماك.