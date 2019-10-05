5 نصائح تبث الحياة في جدران البيت

المصدر: حياة الحرزي - دبي

يشبه الجدار الأبيض في البيوت الجديدة، الصفحة الفارغة التي يصعب في بعض الأحيان ملؤها بشكل إبداعي يروق للناظر، ويتناغم مع قطع الأثاث والديكورات المختارة الأخرى، ما يصيب البعض في الغالب، بالحيرة في العثور على فكرة جديدة ومبتكرة لتجاوز الفجوات وبث الحياة في أركان البيت الخالية، ومن ثم تسليط الضوء على جمالية ديكوراتها المتناغمة ولمساتها الساحرة. ولذا يقدم خبراء خمسة من أفضل الحلول العصرية التي يمكن اعتمادها لتجديد جدران البيوت، وبالتالي الحصول على لمسة عصرية متألقة.

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