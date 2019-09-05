5 نصائح لتجاوز متاعب العودة إلى المدارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع بداية موسم العودة إلى المدارس في الإمارات، يعود الطلبة وأولياء الأمور الى قائمة طويلة من الاستعدادات التي تتسبب في إرهاق الأهل. في ما يلي عدد من التوصيات التي تقدمها «إيدلمان للعلاقات العامة» للمساعدة على سير عملية العودة للمدرسة بشكل سلس للطلبة، وتخفيف وطأتها على أولياء الأمور:

1- قائمة بالمهام

تتنوع المهام التي يقوم بها الإنسان يومياً بشكل كبير، فلا تستهن بأهمية تخصيص مدونة لتسجيل قائمة بالمهام المراد إنجازها، سواء بالنسبة لك أو لأبنائك، ناهيك عن متعة الشعور الذي يراودك عندما تبدأ بشطب المهام التي تم إنجازها بالفعل من القائمة.

2- تطبيقات ذكية

تتجدّد معاناة أولياء الأمور اليومية في رحلة توصيل الأبناء إلى المدرسة، خصوصاً عند حدوث بعض المفاجآت، مثل نفاد الوقود من السيارة، ولذلك ينصح بالاشتراك في عدد من التطبيقات الذكية التي توفر خدمات المساعدة على الطريق، مثل التي توفرها «كفو» على مدار الساعة.

3- النوم المبكر

أغلب الأسر تواجه مشكلة حث الأبناء على أن يخلدوا إلى النوم مبكراً كل ليلة. فلاشك أن الإجازة الصيفية تجعلهم معتادين على السهر لساعات طويلة بالليل، ما يجعل مسألة الذهاب إلى السرير عند الساعة التاسعة مساءً صعبة. لذا، يُنصح بحث الأبناء على النوم مبكراً قبل أسبوع من العودة إلى الدراسة.

4- مكافآت

إن الطريقة الفعّالة لجعل الأبناء يتشوقون للعودة إلى الدراسة هي تذكيرهم بالأمور التي يحبونها، وأن الوقت قد حان للحصول عليها، فكيف ذلك؟ فلنحثهم على الاجتهاد للحصول على درجات مرتفعة، والعمل من أجل تحقيق ما يتطلعون إليه.

5- قصص جديدة

كم مرة مارس أبناؤك القراءة؟ فلتحرص على تعزيز مَلَكة قراءة القصص لدى الأبناء، من خلال جعلها هدية لطيفة قبل العودة إلى الدراسة، إذ يمكن أن تكون مطالعة القصص الترفيهية وسيلة ذكية لإثارة شغف الأطفال لحثهم على استكشاف كتب ومواد دراسية جديدة.