مشروب يحارب خطوط الزمن

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

يعد مشروب حمض الهيالورونيك بمثابة ينبوع شباب للبشرة؛ إذ يحارب التجاعيد وخطوط الزمن ليُعيد للبشرة شبابها ونضارتها. وأكدت مجلة إيلي المعنية بالصحة والجمال أن حمض الهيالورونيك يعد إحدى أشهر المواد الفعالة في مستحضرات التجميل المخصصة لترطيب البشرة ومحاربة الشيخوخة، غير أن مفعوله يكون أكثر تأثيراً في صورة مشروب.

ويساعد الهيالورونيك الجسم على الاحتفاظ بالماء، وبالتالي يعمل على ترطيب البشرة وتمتعها بمظهر يشع نضارة ونداوة، كما يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن المظهر المشدود للبشرة المفعمة بالشباب.