4 سلوكيات خاطئة تعيق إنقاص الوزن

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

يسعى الكثيرون للحصول على القوام الممشوق والوزن المناسب، وعلى الرغم من اتباع الحميات الغذائية يفاجأ المرء بزيادة الوزن، وقد يرجع سبب ذلك إلى بعض السلوكيات الخاطئة، التي تؤثر بشكل كبير في زيادة الوزن، ومنها يمكن للوجبات الكبيرة أو حتى الصغيرة جداً أن تخل بالتوازن الهرموني بالجسم، وتعمل على تذبذب مستويات السكر في الدم، وإفراز هرمون جريلين المسؤول عن زيادة الشهية، وعلى الرغم من تناول الطعام للتو، إلا أن المرء يشعر بالجوع بسرعة، ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى زيادة الوزن.

عدم تعدد العناصر الغذائية

الجريلين هو هرمون حساس جداً، لا يتأثر بحجم وجبة الطعام فقط، وإنما بمضمونها أيضاً، حيث يتم إطلاق الهرمون المسؤول عن الشهية عند تناول الوجبات ذات المحتوى المنخفض من الدهون أو الألياف أو البروتين.

تقليل الطعام لا يكفي

النشاط البدني الجيد يعود بالنفع على الجسم، لكن الطاقة المهدرة أثناء التمرين يجب إعادة شحنها بالجسم مرة أخرى، وتؤدي التدريبات المكثفة إلى زيادة نشاط التمثيل الغذائي، ويمكن أن يستمر تأثير الاحتراق اللاحق لمدة تصل إلى 24 ساعة، وعند إمداد الجسم خلال هذه المرحلة بوجبات صغيرة أو مواد غذائية فقيرة، يشعر المرء بالتعب، وتكون النتيجة إفراز المزيد من الجريلين، ومعه يشعر المرء بالجوع.

التوتر

الشعور بالتوتر له تأثير كبير في الإحساس بالجوع، وكلما زاد توتر الشخص زاد معه إفراز الكورتيزول، الذي يزيد من الرغبة في تناول الطعام.

الاعتماد على السوائل

يختلف تعامل الجسم في ما يخص الهضم مع السوائل عن الوجبات العادية، ودائماً ما يشعر الأشخاص، الذين يعتمدون على عصائر المكملات الغذائية والبروتين، بالجوع، لأن السعرات الحرارية السائلة ليست كافية مثل الأطعمة العادية، كما أن العصائر تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، الذي يعزز من إفراز الأنسولين، وبالتالي يميل الجسم لتخزين الدهون.