«يوم الأب» على طريقة «سماش روم»

المصدر: الامارات اليوم

تقدّم «ذا سماش روم»، غرفة التحطيم الشهيرة في دبي، فكرة جديدة لقضاء «يوم الأب» بشكل فريد من نوعه، حيث سيستمتع الزوّار بتحطيم وتكسير كل ما يحلو لهم مع باقة «يوم الأب». وتتوافر هذه الباقة ابتداءً من اليوم، حيث سيستمتع الآباء بجهاز إلكتروني إضافي مجاناً يحطمونه ويريحون أعصابهم به.

كما طرحت «سماش روم» عرضاً خاصاً بالتزامن مع مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن لشخصين بالغين وطفلين (خمس سنوات فأكثر) الاستمتاع بباقة خاصة في غرفة التحطيم لقاء 200 درهم فقط.

سيحصل الزوّار على ملابس واقية وخوذات وقفازات، وبعد ذلك سيختارون أداة التحطيم المفضلة لديهم، سواء كانت مطرقة ثقيلة أو مضرب بيسبول أو فأس قوي، ثم سيبدأ التحطيم بعد ذلك. تقع غرفة التحطيم «ذا سماش روم» على شارع 195 أم سقيم في منطقة القوز.