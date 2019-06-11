عين السمكة.. آلام مبرحة أثناء المشي

المصدر: كولن - د.ب.أ

تعد عين السمكة من المتاعب المزعجة للغاية؛ حيث إنها تتسبب في الشعور بآلام مبرحة أثناء المشي. فكيف تنشأ عين السمكة، وكيف يمكن مواجهتها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة أوضح معهد الجودة في القطاع الصحي أن عين السمكة تنشأ بفعل الضغط والاحتكاك، على سبيل المثال بسبب مقاس الحذاء غير المناسب. وأضاف المعهد الألماني أنه يمكن للمرء إزالة عين السمكة بنفسه، وذلك بإزالة الطبقة المتقرنة من خلال «تليينها» في حمام قدم أولاً، ثم إزالتها بحذر بواسطة حجر الخفاف (الحجر المسامي)، وليس بأداة حادة كالسكين أو ماكينة حلاقة. كما ينبغي استبدال الأحذية الضيقة بأخرى ذات مقاس مناسب لا تسبب ضغطاً أو احتكاكاً. وفي حال استمرار عين السمكة، فينبغي حينئذ استشارة طبيب أمراض جلدية.