6 نصائح لحماية الشعر من الطقس الحار

المصدر: حياة الحرزي - دبي

تتسم منطقتنا العربية بشمسها القوية والساطعة، خصوصاً أثناء فصل الصيف، مصحوبةً برطوبة عالية في بعض المناطق، وجفاف في مناطق أخرى. وعلى اختلافها وتنوّعها، لا يخفى على أحد تأثير هذه العوامل الطبيعية في حالة الشعر وطبيعته، حيث تعتبر درجات الحرارة العالية والرطوبة والجفاف، الثلاثية الأقسى والأكثر تأثيراً في صحة الشعر وملمسه، وبالتالي جماليته.

وتتميز أشعة الشمس المباشرة التي نتعرض لها بقوتها وقسوتها، ما يؤدي إلى تلف الشعر وجفافه وتقصّف أطرافه. كما قد تتسبب الحرارة بتفتح مسام البشرة وبصيلات الشعر، ما يسمح للرمال والأتربة الموجودة في الهواء بتشكيل طبقة على المسام والبصيلات، وسدّها بشكل كامل، في حين قد تتفاقم مشكلات الشعر عندما نحتمي من أشعة الشمس، داخل الأبنية والسيارات، حيث المكيّفات الباردة التي تسهم بدورها في إغلاق مسام البشرة وبصيلات الشعر، ما يتسبب في تكسّر وتساقط الشعر، إضافة إلى تقصفه وتشققه. فكيف يمكننا أن نحمي شعرنا خلال أيام الحر الشديد، وفي ظل الظروف المناخية القاسية التي نعيشها، أسئلة يجيب عنها الدكتور محمد هوا، المدير التنفيذي لمجموعة «تي بي إم» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقدم لنا بعض أهم النصائح للحفاظ على شعر صحي.

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