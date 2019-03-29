أشهى الوصفات الإيطالية في «ليوناردو»

المصدر: الامارات اليوم

كشف مطعم «ليوناردو» الإيطالي، عن استضافة الشيف الإيطالي الشهير ماتيو ريتزو في زيارته إلى الإمارات، حيث سيحل الشيف، الحائز على نجمة ميشلان، ضيفاً على المطعم لمدة ستّ ليالٍ من 25 ولغاية 30 مارس، وسيعمل جنباً إلى جنب مع شيف المطعم ميكيل شيوتي، فيما يستعرض الثنائي مهاراتهما عبر تصميم قائمة خاصة تحتفي بروائع المطبخ الإيطالي.

يعتبر ريتزو من نخبة الطهاة الإيطاليين في العالم، وذاع صيته بفضل مطعم عائلته «إل ديسكو» الحائز على نجمة ميشلان في فيرونا الإيطالية.

وسيصمّم الشيف ريتزو، الذي يمثل جيلاً جديداً من مبدعي الطهي في المنطقة الإيطالية الشهيرة، بالتعاون مع الشيف ميكيل شيوتي قائمة عشاء خاصّة من أربعة أطباق ليستمتع بها الزوار إما حسب الطلب، أو عبر انتقاء التجربة الكاملة.

يذكر أن مطعم «ليوناردو» يحتفي بذكرى الفنان المبدع ليوناردو دافنشي، حيث يتميز بأسلوب ولمساتٍ مبتكرة تميّز كل أبعاده، تشتمل ديكوراته على نماذج بالحجم الحقيقي لأشهر اختراعات دافنشي.