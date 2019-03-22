نصائح لصبغ الشعر في المنزل

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

باتباع بعض النصائح والإرشادات البسيطة يمكن للمرأة صبغ شعرها بنفسها في المنزل، والحصول على نتيجة جيدة.

وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر أن صبغ الشعر في المنزل يتسم بالسهولة؛ حيث يتم وضع اللون على الشعر والانتظار لبعض الوقت، ثم شطف الشعر.

وأوصت هوبر بعدم غسل الشعر لمدة يوم أو يومين قبل صبغه، ثم وضع لون الصبغة على الشعر غير المغسول، معللة ذلك بأن طبقة الحماية الدهنية الطبيعية بفروة الرأس تحدّ من خطر التهيج.

وأكدت الخبيرة الألمانية ضرورة الالتزام بتعليمات الاستعمال الخاصة بالشركة المنتجة لصبغة الشعر؛ فمن خلال الالتزام التام بمدة التأثير يمكن تجنب ظهور لون أصفر عند «تشقير» الشعر.

وبشكل عام، حذرت هوبر من تشقير الشعر بشكل متكرر؛ نظراً لأنه يُجهد الشعر ويجعله مسامياً. لذا ينبغي العناية الجيدة بالشعر قبل صبغه، وذلك بواسطة الماسكات والزيوت الغنية بالعناصر المغذية والمرطبة.