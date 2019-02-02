4 تسريحات للعروس في 2019

المصدر: حياة الحرزي - دبي

تهتم معظم الفتيات المقبلات على الزواج بأدق تفاصيل ليلة العمر، التي يحلمن بأن يكن فيها نجمات ساطعات يخطفن الأبصار، وتعد الإطلالة والماكياج والتسريحة أبرز أهم المسائل التي تشغل بالهن في تلك الليلة، ما يجعلهن متشوقات للتعرف إلى أحدث صيحات الماكياج وموضة التسريحات الخاصة بهذه المناسبة، التي يساعدهن فيها هذه المرة خبراء الشعر والإطلالة في أحد صالونات الشعر بدبي، عبر عرض لمجموعة من أرقى وأجمل قصات الشعر التقليدية والحديثة، التي يمكن أن تساعدهن على الظهور بأبهى حلة ليلة الزفاف.

وهنا أربع تسريحات تناسب ليلة العمر وتماشي صيحات 2019.

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