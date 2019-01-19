التغذية الصحية تحارب الشيب المبكر

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال خبير التغذية الألماني أندرياس داكسينبرجر إنه يمكن محاربة الشيب المبكر من خلال التغذية الصحية؛ عبر الأغذية التي تطيل عمر الخلايا الميلانينية (Melanocytes)، التي تتمثل وظيفتها في إنتاج الميلانين المسؤول عن صبغة الشعر، الذي يتراجع إنتاجه مع التقدم في العمر، وارتباطاً بالهرمونات والجينات وأسلوب الحياة.

ولتعزيز إنتاج الميلانين أوصى داكسينبرجر بالإكثار من تناول الأغذية الغنية بالبروتين كالبيض والأسماك، وكذلك الخضراوات والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين B6 وفيتامين B12 وفيتامين D والحديد والزنك والكالسيوم.

وتعمل الأغذية الغنية بالنحاس على تحفيز إنتاج الميلانين، وتتمثل أبرز مصادره في الموز والمكسرات والكاكاو والبقوليات.

وإلى جانب التغذية السليمة يمكن أيضاً محاربة الشيب من خلال تدليك فروة الرأس بانتظام؛ إذ يسهم سريان الدم في فروة الرأس بشكل جيد في تعزيز إنتاج الميلانين من ناحية، وإمداد جذور الشعر بالعناصر المغذية بصورة أفضل من ناحية أخرى.

ومن المهم أيضاً الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن منتجات العناية الشديدة، التي تهاجم الشعر وتُعجّل بالشيب المبكر.