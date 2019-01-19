العناية والملابس المناسبة.. وصفة علاج لالتهاب الجلد العصبي

المصدر: برلين - د.ب.أ

يُعد التهاب الجلد العصبي من أكثر‬ الأمراض الجلدية شيوعاً، والتي تحيل حياة الطفل والوالدين إلى جحيم بسبب‬ الآلام المبرحة، التي تقض مضجع الطفل ومن ثم والديه. وإلى جانب الأدوية‬ يمكن مواجهة الالتهاب من خلال التغذية الصحيحة والملابس المناسبة،‬ ‫ومستحضرات العناية السليمة.‬

‫‬وقالت الرابطة الألمانية للحساسية والربو إن التهاب الجلد العصبي هو مرض جلدي مزمن ليس له سبب معروف على وجه الدقة،‬ ولكن يُرجح أنه يرجع إلى عوامل وراثية أو مؤثرات بيئية كالسخونة‬ والبرودة وأشعة الشمس، أو عوامل نفسية أو أغذية معينة.‬

‫‬وتتمثل أعراض الالتهاب في احمرار وجفاف الجلد والحكة الشديدة والبثور،‬ وظهور قشور على الجلد. ‬

وأضافت الرابطة أنه يتم علاج التهاب الجلد العصبي من خلال الكريمات‬ والمراهم المحتوية على الكورتيزون أو مضادات الهستامين.‬

‫‬ويمكن أيضاً تخفيف المتاعب من خلال الملابس المناسبة؛ إذ ينبغي أن تكون‬ الملابس ناعمة لتجنب حدوث احتكاك ميكانيكي بالجلد. ومن الأفضل أن تكون‬ الملابس مصنوعة من القطن أو الكتان أو الحرير، وليس من الصوف أو الألياف‬ الاصطناعية، كما ينبغي أن تكون جيدة التهوية. ‬‫‬من جانبها، أكدت دوريت جيزيلا شموكر، رئيس الرابطة الاتحادية لمرضى‬ التهاب الجلد العصبي، أهمية التغذية السليمة في مواجهة الالتهاب؛‬ حيث ينبغي الابتعاد عن مسببات الحساسية، التي قد تتسبب في حدوث نوبة‬ الالتهاب، مثل البيض والمكسرات والأسماك والقمح، ولكن بالطبع تحت إشراف‬ الطبيب، للبحث عن بدائل غذائية تقي الطفل من الإصابة بسوء التغذية. ‬

‫‬وأكد توماس شفينيزين، رئيس اتحاد مرضى التهاب الجلد العصبي، أهمية العناية السليمة بالجلد؛ إذ ينبغي الابتعاد عن مستحضرات العناية‬ المحتوية على مواد عطرية أو أصباغ أو مواد حافظة، وينبغي أن تكون‬ المستحضرات غنية بالدهون ومواد الترطيب لمواجهة جفاف الجلد.‬

وشدد شفينيزين على ضرورة الابتعاد عن الخدش، كي لا تتفاقم الحالة،‬ مؤكداً على أهمية الدعم النفسي للطفل؛ نظراً لأن التوتر النفسي يُفاقم‬ الحالة.‬