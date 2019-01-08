7 تقنيات ثورية لعالم التجميل في 2019

المصدر: حياة الحرزي - دبي

هناك الكثير من التقنيات والاكتشافات العصرية التي يطرحها أخصائيو التجميل كل يوم لجذب رواده وعشاقه، ولكن الكثير منها سرعان ما تزول بعد تسجيل إخفاقاتها المتكررة في امتحان البقاء، تاركة المجال لتقنيات جديدة أو مشابهة أثبتت جدارتها بشكل جذب إليها ثقة مستعمليها. مثل بعض صيحات التجميل التي سيعرفها عالم التجميل في 2019، والتي يستعرضها مبدعاها الدكتور «ديفيد ماتلوك» والدكتور «أندرو أوردون» الشهيران في تجميل نجوم الفن والغناء في العالم، من مركز «بيفرلي هيلز صن ست سيرجري سنتر إنترناشيونال».

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