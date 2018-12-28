نصائح لمكياج مثالي في فصل الشتاء

المصدر: الامارات اليوم

حلّ فصل الشتاء، ولكل فصل من فصول السنة طبيعة مختلفة عن الأخرى، ما يجعل طبيعة التبرج أيضاً مختلفة من فصل لآخر، ونتعرف هنا الى أهم نصائح خبراء التجميل لمكياج مميّز في فصل الشتاء.

ويقدم خبراء صالون عمرو للسيدات - دبي، نصائح للتمتع بمكياجٍ مثالي خلال فصل الشتاء، والحصول على بشرة متألقة بصورة مثالية.

يرتكز مكياج موسم الشتاء لهذا العام بأكمله على الطلة الغامضة والناتجة عن عينَيْن دُخانيتيْن بالألوان الداكنة. استعملي اللون الأخضر الزمرّدي الداكن أو اللون الأزرق الغامق عوضاً عن درجات الرمادي/‏الأسود للحصول على عينَيْن دُخانيتيْن.

نسّقي عينيْك الدخانيتيْن مع أحمر شفاه بلونٍ أحمر غامق لإبراز عينيكِ. استعملي أحمر شفاه غير لامعٍ كي لا يخطف الأضواء من عينيْك الدخانيتيْن.

استعملي قلم/‏ بودرة تحديد حواجب بألوان أفتح من حاجبَيْكِ بقليل. فالصيحات لهذا الموسم ترتكز على العيون والشفاه الداكنة وعلى الحاجبَيْن الفاتحيْن جدّاً.

تجنبّي وضع مكياج بألوانٍ أغمق من لون بشرتك خلال فصل الشتاء. فإذا أردتِ الحصول على إطلالةٍ برونزية، زوري أحد مراكز التسمير مرّة أو مرتين قبل وضع بودرة التسمير المعتادة خلال الصيف. فمن الممكن أن يكون هذا المكياج غامقاً جداً مقارنة بلون بشرتك في فصل الشتاء.

لا تستخفي أبداً بقوة الرموش الاصطناعية مع العيون الدخانية. أضيفي رموشاً اصطناعية كثيفة صارخة لتكميل إطلالتك.

الاهتمام بترطيب البشرة:

هذه الخطوة هي الأهم لتحصلي على مكياج جذاب في هذا الفصل البارد، احرصي على تنظيف بشرتك بشكل يومي بالغسول المناسب، وأزيلي عنها بقايا المكياج باستخدام مزيل المكياج المكون من مواد طبيعية، ثم رطّبيها بالكريمات المرطبة المناسبة لطبيعتها، فإن كانت بشرتك دهنية ابتعدي عن الكريمات التي تحوي على الزيوت، واحرصي على اختيار الأنواع التي يدخل بتركيبها المواد الطبيعية، لتحصلي على بشرة حريرية نضرة.

اختاري مستحضرات تجميل من النوع المقاوم للماء:

فصل الشتاء من الفصول الباردة الرطبة، ووسط هذه الأجواء يجب أن تحافظي على ثبات مكياجك، لذا اختاري الأنواع المقاومة للماء، بدءاً من كريم الأساس وانتهاءً بأحمر الشفاه.

طبقي بودرة الوجه لمكياج متقن وثابت:

تعتقد الكثيرات أن التخلي عن وضع بودرة الوجه واستبدالها بالكريمات في فصل الشتاء يعطي مكياجهن مظهراً أجمل، ولكن أكد الخبراء أن البودرة أساسية، خصوصاً بمكياج فصل الشتاء لتثبيت المكياج أكثر، ويفضل اختيار الأنواع الخالية من اللمعة لتناسب الإطلالة الشتوية.

ضعي البلاشر بكميات محدودة:

البلاشر لا يناسب الإطلالات الشتوية، لذا استخدميه بحذر وبكميات قليلة، ويفضل الخبراء عدم استخدامه للمكياج النهاري، واقتصار استخدامه على المكياج المسائي تحت الأضواء وتجنّب الأنواع اللامعة.

انتقي ألوان الظلال المناسبة لطبيعة فصل الشتاء:

يفضل الخبراء اختيار الألوان الدافئة التي تزيد من إضاءة عينيك وتكسبك نظرة أكثر حدة.

احرصي على تطبيق الكحل الأسود والآيلاينر في كل إطلالاتك:

لمكياجك الشتوي اختاري رسمات جريئة من الآيلاينر وطبقيها على عينيك لتزيدي من إضاءتهما وجاذبيتهما، ولا تنسَي تحديدهما بالكحل الأسود من الداخل.

اجعلي أحمر الشفاه حاضراً بكل إطلالاتك:

الروج في المكياج الشتوي يزيد من أناقة المكياج، ويظهر الشفاه بمنظر أجمل، واحرصي على الاهتمام بترطيب شفاهك بشكل يومي.