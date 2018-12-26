فوائد «الكرفس» بالجملة

المصدر: بون - د.ب.أ

يتمتع الكرفس بفوائد صحية جمّة؛ إذ يحفز الهضم، ويساعد على إنقاص الوزن، ويحارب الالتهابات، ويحافظ على توازن محتوى الماء بالجسم.

وأكدت الجمعية الألمانية للتغذية أن الكرفس يساعد على تحفيز عملية الهضم؛ ويعمل على ضبط إفراز العصارة الهضمية والإنزيمات، ومن ثم فهو يحد من الشعور بالامتلاء والانتفاخ.

ويساعد الكرفس أيضاً على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة؛ إذ يزخر بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول، كما أنه يسهم في التخلص من احتباس الماء بالجسم، فضلاً عن أنه قليل السعرات الحرارية؛ نظراً لأنه يتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%.

ويعمل الكرفس كذلك على تثبيط الالتهابات بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، والتي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة Free Radicals، التي تعزز فرص حدوث الالتهابات في الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، يحافظ الكرفس على توازن محتوى الماء بالجسم؛ إذ يحتوي على «إلكتروليتات» تساعد الجسم على امتصاص الماء بشكل أكثر فاعلية.