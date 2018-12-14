إطلالة جريئة مع أحذية «ستيف مادن» الشفافة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تظهر من وقت لآخر صيحات مختلفة للموضة، تلقى اهتماماً وتشجيعاً بين الفتيات المحبات لكل ما هو عصري. بعض هذه الصيحات تسيطر على المواسم تباعاً كموضة الأحذية الشفافة. نقدم إليك سيدتي مجموعة «ستيف مادن» للأحذية الشفافة التي تعتمد على إبراز جمال أقدامك، كما أنها تتناسب بشكل مثالي مع جميع الأزياء، سواء العملية أو الرسمية. يمكنك اختيار الأحذية التي تمتزج بها الجلود العادية مع القطع الشفافة، حيث تعتبر الأكثر رواجاً، وذلك لتناغمها المميز. اعتمدي الحذاء الشفاف هذا الموسم مع إطلالاتك المسائية وحفلاتك، سواء مع الفساتين القصيرة أم الطويلة لإطلالة أنثوية لا مثيل لها.