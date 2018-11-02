لوحة رسمها الذكاء الاصطناعي تُباع بنحو نصف مليون دولار

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

في أغسطس الماضي، نشر مرصد المستقبل، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، مقالاً عن لوحة فنية رسمها ذكاء اصطناعي، وعرضت اللوحة أخيراً على المزاد العلني في دار مزادات الفنون الرائدة في العالم «كريستيز».

وبيعت اللوحة في المزاد بسعر لم يتوقعه أحد، إذ قدّرت الدار أن سعر اللوحة سيراوح بين سبعة و10 آلاف دولار، غير أنها بيعت مقابل 432 ألف دولار.

وتمثل اللوحة «إدموند دي بلامي» جزءاً من سلسلة أعمال فنية تنسب إلى ثلاثة مطورين للذكاء الاصطناعي من فرنسا.

وصرح هوغو كاسيل دوبري، أحد مبتكري القطعة الفنية، لموقع ماذربورد، أنه لا يتوقع أن تصبح الخوارزميات بديلاً للبشر في المجالات الفنية في الوقت الحاضر على الأقل. وقال هوغو: «لا نواجه اليوم مسألة حلول الخوارزميات محل البشر، وعلينا أن نؤجل مخاوفنا واعتباراتنا إلى المستقبل، فحالياً لا تعدو الروبوتات والخوارزميات عن أن تكون مجرد أدوات».