50 وظيفة لن تُزاحمنا الروبوتات عليها

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

بينما يركز بعض الخبراء على الوظائف التي يتوقع أن تحل النظم المؤتمتة محلها، حددت الشركة المتخصصة بتقنية المعلومات «كوجنيزانت» 50 وظيفة مستقبلية يتوقع لها الازدهار في المستقبل.

وحسب تقرير لمرصد المستقبل، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، يقيس نظام تعقب الوظائف في شركة كوجنيزانت التغير في الطلب على 50 وظيفة، ويحدد مستوى الطلب عن طريق إحصاء عدد الوظائف المتاحة والبيانات التي سجلتها شركة «بيرننغ غلاس» التي تعنى بتحليل سوق العمل. ومن بين 50 وظيفة تعقبتها شركة كوجنيزانت، 45 وظيفة موجودة اليوم، منها مثلاً: عالم بيانات ومهندس فضاء، أما الوظائف الخمس الباقية فهي وظائف يتوقع الخبراء ظهورها في الأعوام المقبلة.

ولقياس نمو الطلب على الوظائف المتوقعة، تحدد الشركة الوظائف الحالية التي يمكن أن تتطور لتأخذ الشكل الذي نتصوره. فمثلاً، عند حساب الطلب على وظيفة مصمم رحلة في الواقع المعزز، يمكننا ببساطة الاطلاع على نسب الطلب على وظائف الممثلين والمصممين والوظائف الحالية المتعلقة في هذا المجال.

ووفقاً لتوجه الوظائف في شركة كوجنيزانت، سيكون الشخص آمناً تماماً في وظيفته إن كان متمكناً من العمل مع الخوارزميات والأتمتة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن القطاعات الصحية والمالية والخدمات القانونية والوظائف المتعلقة باللياقة البدنية.

ولا ريب في أن أكثر الروبوتات مهارة تعجز عن التنبؤ بالمستقبل بدقة تصل نسبتها إلى 100%، لكن تتبع شركة كوجنيزانت لتلك الوظائف يمنحنا على الأقل توقعاً عاماً عما ستطلبه سوق العمل في المستقبل.

أكثر الروبوتات مهارة تعجز عن التنبؤ بالمستقبل.