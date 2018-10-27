4 نصائح لاستعمال مقعد الأطفال في السيارة

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

يعد مقعد الأطفال وسيلة فعالة لحماية الطفل عند اصطحابه في السيارة، ويقدم نادي السيارات الألماني (ADAC) مجموعة من النصائح، منها:

1- عند الرغبة في شراء مقعد أطفال بالسيارة، قم باصطحاب السيارة والطفل إلى المتجر، والتحقق من طريقة تركيب ومدى مواءمة المقعد للسيارة والطفل.

2- ينصح الخبراء الألمان بعدم شراء مقاعد الأطفال، التي تنبعث منها رائحة قوية، ومع ذلك لا تدل الرائحة على ما إذا كانت هناك مواد ضارة في المقاعد أم لا.

3- اكتشفت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية وجود مادة النفثالين في بعض موديلات مقاعد الأطفال، ويُشتبه في أن هذه المادة مسرطنة، وهو ما يسري أيضاً على المقاعد، التي تشتمل على مثبطات اللهب (TDCP).

4- يعتبر المقعد الخلفي وراء مقعد الراكب الأمامي هو المكان المثالي لتركيب مقعد الأطفال في السيارة، مع مراعاة استعمال نظام تثبيت مقعد الأطفال Isofix، في حين أن المقعد الخلفي الأوسط يعتبر أسوأ مكان لتركيب مقعد الأطفال في السيارة.