عباية «كارخانة».. لمسات كلاسيكية وخامات فارهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لعلكِ من الباحثات دوماً عن أحدث الأزياء التي تتميز بخامات فخمة ذات روح عصرية، وهو ما لا يعدّ أمراً عصياً على الحدوث، إذ استخدمت مصممات العباية، عائشه آل علي، وخديجة العوضي، من بوتيك «كارخانة» أقمشة الموسم التي تعطي فخامة في اللبس والمظهر.

وتقول عائشة: «إن العباءة التي تعدّ زياً تقليدياً في دول الخليج، أصبحت جزءاً من موضة المرأة المحجبة في كثير من البلدان العربية، حيث قمنا بابتكار تصاميم مذهلة مليئة بالأنوثة والرقي، حتى تستطيع المرأة العاملة أو الفتاة الظهور بأرقى طلّة بهذه العباءات. ونعتمد دائماً في استخدام أحدث الأقمشة من حيث الجودة، والسميكة الى متوسطة السُمك، التي تعطي فخامة في اللبس والمظهر».