نصائح لمواجهة جفاف الشعر

المصدر: بون - د.ب.أ

يمثل جفاف الشعر كابوساً مزعجاً للمرأة؛ نظراً لأنه يتسبب في تقصف الشعر وفقدانه للمعانه ورونقه، فما أسباب هذه المشكلة وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة قال مصفف الشعر الألماني ينس داجنه، إن جفاف الشعر يرجع إلى أسباب عدة، ألا وهي: الغسل المتكرر والصباغة المتكررة والسخونة الشديدة المنبعثة من المجفف أو مكواة الفرد أو مكواة التجعيد والأشعة فوق البنفسجية والمياه المالحة (البحر) والمياه المحتوية على الكلور (حمام السباحة).

ولمواجهة جفاف الشعر، ينصح داجنه باستخدام مستحضرات الشعر المخصصة للشعر الجاف أو المجهد، على أن تحتوي هذه المستحضرات على مواد ترطيب مثل الزيوت النباتية أو اليوريا أو الشمع، التي تغلف الشعر وتشكل طبقة حماية له. كما ينبغي استخدام المستحضرات المحتوية على مواد مغذية مثل زيت الزيتون أو الكيراتين أو البانثينول، التي تساعد الشعر على الاستشفاء والتجدد. ومن المهم أيضاً استعمال البلسم ومستحضرات Leave-in وماسكات الشعر للعناية المكثفة من حين إلى آخر.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي منح الشعر فترة راحة من المجفف ومكواة الفرد أو مكواة التجاعيد، فضلاً عن حماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية بواسطة اسبراي الحماية من أشعة الشمس. ومن الأفضل أيضاً التخلي عن مشابك الشعر المعدنية واستعمال ربطات الشعر المطاطية (Invisibobble) بدلاً منها.