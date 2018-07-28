حيل بسيطة لقوام أكثر رشاقة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية، بأن القوام يمكن أن يبدو أكثر نحافة ورشاقة باتباع بعض حيل الموضة البسيطة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن القوام يبدو أكثر نحافة مع الألوان الداكنة كالأسود والدرجات الهادئة كالأحمر البوردو بدلاً من الأحمر الناري، والأبيض الكريمي بدلاً من الأبيض الثلجي. ومن الحيل الأخرى للحصول على قوام أكثر رشاقة إدخال القطعة الفوقية، سواء بلوزة أو تيشيرت، في البنطال أو التنورة، مع إمكانية تأكيد هذا التأثير البصري من خلال القصّة ذات الوسط العالي للبنطال أو التنورة.

ومن خلال إطالة الرقبة بصرياً يبدو القوام أكثر نحافة، لذا ينبغي الابتعاد عن القطع الفوقية المغلقة من أعلى، في حين ينبغي ارتداء قطعة فوقية تكشف عظام الترقوة، كقطعة فوقية ذات قصّة على شكل حرف U. ويمكن تأكيد هذا التأثير البصري من خلال الحُلي، وذلك بارتداء أقراط طويلة وقلادة طويلة نسبياً، أي قلادة يصل طولها إلى الديكولتيه (فتحة الصدر). ومن خلال الأكمام بطول 7/‏8 يبدو القوام أيضاً أكثر نحافة ورشاقة؛ حيث تكشف هذه الأكمام جزءاً صغيراً من الذراع، ومن ثم تُطيله بصرياً. ومن الحيل البسيطة أيضاً ارتداء حذاء ذي كعب عالٍ. كما أن الحذاء ذا النعل المسطح والقصّة العميقة، أي التي تكشف مشط القدم حتى بدايات الأصابع، يطيل الأرجل بصرياً.