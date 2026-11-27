كشف فريق دولي من العلماء عن زهرة أحفورية نادرة، يعود تاريخها إلى نحو 100 مليون عام، بعد اكتشافها مصادفةً داخل عينة من الحجر الرملي، جُمعت قبل أكثر من 130 عاماً، في اكتشاف يسلط الضوء على التاريخ التطوري المبكر للنباتات المزهرة.

ووفقاً لدراسة نُشرت في المجلة الأميركية لعلم النبات، أُطلق على الزهرة اسم «توملينسونيلا بيديسيلاتا»، ولا يتجاوز حجمها حبة الأرز، وعُثر عليها داخل صخور تكوين داكوتا بولاية كانساس الأميركية، المحفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان.

وأوضح الباحثون أن الزهرة لم تُحفظ ببقاياها العضوية، بل تركت تجويفاً داخل الصخر، يعكس شكلها الخارجي، بعدما تحللت أنسجتها عقب دفنها في رواسب غنية بالطين.

ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف يمثل أقدم سجل معروف، حتى الآن، لزهرة تحمل التركيب الكلاسيكي المميز لأحاديات الفلقة، ويوفر دليلاً مهماً لفهم تطور هذه المجموعة النباتية وانتشارها عبر العصور الجيولوجية.