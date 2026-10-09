«مايكروسوفت» تسعى لذكاء اصطناعي في كل جهاز

كشفت ​شركة مايكروسوفت عن نموذج برمجة ‌قائم ​على الذكاء الاصطناعي، يمكن تشغيله مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، إضافة إلى تقنية أمنية جديدة تمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى البيانات من دون إذن، وتُشكل خطوة ⁠مايكروسوفت تحدياً لمساعي شركة «أبل» الرامية إلى دمج المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الشخصية.

واستعرضت شركة البرمجيات جهاز كمبيوتر محمولاً طراز «سيرفيس» عالي الأداء، يطلق عليه اسم «ألترا»، ويعمل ‌بشرائح «آر.تي.إكس سبارك» من شركة إنفيديا.

وتسعى «مايكروسوفت» إلى تحويل ‌النظام «ويندوز» إلى منصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام، مثل كتابة ​أكواد الكمبيوتر ‌أو إنجاز مشروعات ​أعمال معقدة.

وتُمثل هذه الخطوة بالنسبة لـ«مايكروسوفت» رهاناً على إمكان نقل بعض الأعمال والمهام، ​التي ⁠تتم ⁠حالياً في مراكز بيانات الحوسبة السحابية المكلفة «أزور»، إلى أجهزة «ويندوز» عالية الأداء في الشركات والمنازل.