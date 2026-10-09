«ذا جرين بلانيت دبي» تحتفل بعامها الـ 10

تحتفل «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية الداخلية، بمرور 10 أعوام على افتتاحها، عبر برنامج فعاليات يمتد حتى بعد غد، ويتضمن عروضاً حية وتجارب تفاعلية وأنشطة تعليمية وترفيهية للعائلات، بالتزامن مع انضمام حيوانات جديدة إلى سكان الغابة.

وتشمل الحيوانات الجديدة أربعة من حيوانات السرقاط، وببغاوات المكاو الياقوتي، وطيور الطوقان، حيث يمكن للزوار مشاهدة السرقاط أثناء استكشاف محيطها وحفرها، فيما تتميز ببغاوات المكاو الياقوتي بريشها الأزرق.

وتتزامن الاحتفالات مع عيد ميلاد الكسلان «ليام»، أحد سكان الوجهة، فيما يتضمن البرنامج عروضاً لقارعي الطبول الإفريقية، وأنشطة للأطفال.