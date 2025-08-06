مهرجان شوبان يروي غليل عشاق البيانو

يتجمع مئات من الناس حول خيمة بيضاء كبيرة في وسط منتجع العلاج بالمياه المعدنية في دوشنيكي-زدروي، على الحدود البولندية - التشيكية، في انتظار افتتاح مهرجان فريدريك شوبان الدولي للبيانو، ويجذب المهرجان، الذي انطلقت دورته الـ80 مطلع الشهر الجاري، كل عام عشاق الموسيقى من أنحاء العالم، وقالت إيرين غاو (33 عاماً) التي حضرت من الصين للاستماع إلى أعمال الملحن البولندي «أحب شوبان منذ 20 عاماً، وأعزف على البيانو كثيراً في أوقات فراغي»، فيما أوضح عازف البيانو والمدير الفني للمهرجان، بيوتر باليشني، أن الحدث «يجمع قبل كل شيء عشاق موسيقى شوبان الحقيقيين»، ويُتوقَع حضور 2000 متفرج طوال أيام المهرجان التسعة.