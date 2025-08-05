طبيبة متقاعدة تصبح أكبر معمرة في اليابان

أعلنت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية أن شيجيكو كاجاوا، وهي طبيبة متقاعدة تبلغ من العمر 114 عاماً، أصبحت أكبر معمرة على قيد الحياة في اليابان، بعد وفاة ميوكو هيروياسو، التي كانت تبلغ العمر نفسه.

وتعد كاجاوا رمزاً استثنائياً لطول العُمر في اليابان، إذ تخرجت في كلية الطب قبل الحرب العالمية الثانية، وعملت في مستشفى بمدينة أوساكا، وأدارت لاحقاً عيادة عائلتها كطبيبة نساء، وتقاعدت وهي في الـ86.

وقالت كاجاوا حول سر طول عمرها: «ليس لدي أي سر، أنا ألهو فقط كل يوم، وطاقتي هي أعظم ما أملك، وأذهب إلى حيث أشاء، وآكل ما أشاء، وأفعل ما أشاء، أنا حرة ومستقلة».