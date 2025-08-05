مجلة «المسرح» تواصل مراقبة نبض «أبوالفنون»

بمجموعة متنوعة من القراءات والمتابعات والحوارات والرسائل، حول أبرز ما شهدته الساحة المسرحية في الشارقة والعالم خلال الفترة الماضية، يطل العدد 71 من مجلة «المسرح» الشهرية، التي تصدرها دائرة الثقافة.

استهل العدد بتقرير حول حفل تخرج الدفعة الثالثة في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، كما نطالع إفادات لعدد من الفنانين الإماراتيين أعربوا خلالها عن شكرهم وتقديرهم العميق للمكرمة الجديدة التي تفضل بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص مبنى من ستة طوابق في منطقة التعاون لمصلحة جمعية المسرحيين الإماراتيين.

ويضم العدد استطلاعاً حول مسيرة مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، بمناسبة دورته الـ12 التي تنظم في سبتمبر المقبل.

ويشتمل باب «قراءات» على عدد من المراجعات حول العروض المسرحية التي شهدتها العواصم العربية أخيراً، وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة مع الكاتب والمخرج المصري، محمود أبودومة، تحدث فيها عن بداياته والمؤثرات الثقافية والأكاديمية التي شكلت شخصيته، وجهوده في تجربة المسرح المستقل في مدينة الإسكندرية، وأبرز قضايا الراهن المسرحي على الصعيدين المحلي والعربي.

فيما تضمن «أفق» محاورة مع الفنانة التونسية الشابة، مروى المنصوري، التي حققت حضوراً في المشهد بصفتها مصممة أزياء مسرحية، وبرزت عبر العديد من العروض الناجحة، من أهمها أعمال المخرج فاضل الجعايبي.

وفي «متابعات» يطالع القارئ حواراً مع الناقدة التونسية، فوزية المزي، تتحدث فيه عن تجربة تأسيس جمعية للنقاد المسرحيين، وأبرز التحديات والإمكانات في تجارب النقد المسرحي الجديدة، كما تضمن الباب إضاءة حول مسرح نجيب محفوظ وتوجهاته الفكرية.

أما في «أسفار» فسرد شريف الشافعي رحلته إلى مديني لوديف الفرنسية و«بريدج ووتر» الأميركية.

• العدد 71 للمجلة يتضمن استطلاعاً حول مسيرة مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.