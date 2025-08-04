البرامج الصيفية لصندوق الوطن.. أبناء الإمارات «الفائز الأكبر»

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن ما شهدته البرامج الصيفية لصندوق الوطن، في أكثر من 56 مقراً على مستوى الدولة، وبمشاركة أكثر من 93 داعماً وشريكاً وراعياً لهذا الحدث الكبير، يُمثّل ملحمة متكاملة من أجل النجاح في تحقيق الأهداف السامية التي عمل من أجلها الجميع، ضمن منظومة حملت صفات التكامل والالتزام والوطنية، فجاءت النتائج مبهرة.

ووصف أبناء وبنات الإمارات المشاركين في هذا الحدث الكبير من جميع مناطق الدولة بأنهم الفائز الأكبر، حيث مثّلت الهوية الوطنية واللغة العربية العنوان الأبرز لهذا العمل المتكامل.

جاء ذلك عقب اختتام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن بالمدارس والجامعات الإماراتية، التي استمرت على مدى شهر كامل في 56 من المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، إضافة إلى خمسة مراكز ثقافية، وخمسة مراكز شبابية على مستوى الدولة، احتضنت المئات من الفعاليات التي تمحورت حول تعزيز اللغة العربية والهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، وتعريف الطلبة بتاريخ الوطن وتراثه، ولم تغفل الجانب الترفيهي والرياضي والفني والإبداعي في مختلف المقرات، إضافة إلى التركيز على اكتشاف الموهوبين وتشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلبة، إذ استقطبت البرامج الترفيهية والألعاب الرياضية والمسابقات والعروض المسرحية والفنية والموسيقية اهتمام الطلبة أيضاً، واستضافت الأنشطة 78 فناناً وكاتباً ومبدعاً إماراتياً، وحظيت بنسبة رضا من أولياء الأمور والطلاب المشاركين، تجاوزت جميع التوقعات.

وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بتبني البرامج الصيفية جهود تعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية والقيم الدينية لدى الأجيال الجديدة من أبناء الإمارات. وأوضح أن اللجان المشرفة على البرامج الصيفية قدمت تقريراً مفصلاً تناول الحدث وأهم النجاحات والتحديات التي واجهته، وأهم توصيات أولياء الأمور والطلبة والمدرسين من أجل التطوير، معززة بالأرقام والأدلة واستطلاعات الرأي، مشدداً على أنها محل تقدير وستتم دراستها، للاستفادة منها لتعظيم الفائدة واستمرار التطور.

من جانبه، قال مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن كل الفعاليات ركزت على إيصال رسائل الهوية الوطنية واللغة العربية للمشاركين، عبر توظيف الفن والأدب والذكاء الاصطناعي والتراث والتاريخ الإماراتي. وأشار إلى أن البرامج اتخذت من «العربية لغة القرآن» عنواناً رئيساً لتمكين اللغة العربية، منوهاً بأن الإقبال الكبير هذا العام يؤكد اهتمام الأجيال الجديدة بهويتها وولائها وانتمائها للوطن وقيادته.

مشروع مهم

إقبال لافت حظيت به الفعاليات والأنشطة المتنوعة للبرامج الصيفية. من المصدر

وصف عدد من أولياء الأمور البرامج الصيفية لصندوق الوطن بأنها كانت منصة مثالية لتفعيل قدرات أبنائهم، وتعزيز مهاراتهم اللغوية والإبداعية، وتأصيل قيمة الوطن في نفوسهم. وأشارت أمينة المرزوقي، من أولياء الأمور، إلى التطور الملحوظ لدى أبنائها في المهارات اللغوية والتفكير الإبداعي والثقة بالنفس، مشيدة بدور القائمين على هذا المشروع الوطني المهم، فيما ذكرت غلا عزازي أن ابنتها وجدت في البرامج فرصة ثمينة لاكتشاف شغفها بالرسم والتعبير الفني عن حبها للوطن، وأشاد سالم محمد بالنهج المتكامل الذي يمزج بين الأنشطة المعرفية والمهارية والقيمية، مشيراً إلى أن ابنه أصبح أكثر انخراطاً في النقاشات المجتمعية.