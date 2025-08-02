المحليات الصناعية تُضعف علاجات السرطان

أفاد باحثون في دورية كانسر ديسكفري بأن تناول المرضى المصابين بسرطان الخلايا الصبغية أو سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، لمستويات عالية من المحلي الصناعي (السكرالوز)، يُسهم في إضعاف الاستجابة للعلاجات المناعية، وتراجع فرص البقاء على قيد الحياة.

وعندما طلب الباحثون من 132 مريضاً - يعانون إصابة متقدمة بسرطان الخلايا الصبغية أو سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة - الإجابة عن استبيانات مفصلة عن تاريخهم الغذائي، وجدوا أن الاستهلاك العالي للسكرالوز كان مرتبطاً بانخفاض فاعلية العلاجات المناعية في مجموعة من أنواع السرطان ومراحلها وطرق علاجها.