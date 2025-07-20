سبعيني قطع 760 كم للقاء زوجته المستقبلية ليكتشف أنه تصرف كـ "أحمق"

سافر رجل بلجيكي مسافة 760 كيلومترًا لمقابلة ملكة جمال فرنسية كان يعتقد أنها ستكون زوجته المستقبلية، ليكتشف لاحقًا أنه وقع ضحية عملية احتيال عاطفي عبر الإنترنت.

ووصل ميشيل، البالغ من العمر 76 عامًا، إلى منزل العارضة صوفي فوزلود في فرنسا، حيث استقبله زوجها.

وأخبر ميشيل، فابيان، زوج العارضة فوزلود، أنه دفع 30 ألف يورو (35 ألف دولار) خلال ما اعتقد أنها علاقته مع "العارضة" التي تبين أنها مجموعة من المحتالين، موضحا أنه كان يعتقد أنه على علاقة عاطفية منذ عدة أسابيع.

وقال الرجل للزوجين وهو يفكر في العودة: "أنا أحمق". وانكشفت قصة ميشيل ومغامرته الفاشلة بعد أن نشر فابيان مقطع فيديو لقائه المؤسف مع الزوجين عبر الإنترنت وفقا لما ذكرته "بي بي سي". ولأسابيع، كان البلجيكي - وهو أرمل منذ أربع سنوات - يتواصل عبر واتساب مع من ظنّ أنها السيدة فوزلود، ملكة جمال ليموزان السابقة ووصيفة ملكة جمال فرنسا عام 2007.

ولاحقا ظهر أمام منزل الزوجين في سان جوليان، على بُعد حوالي 420 كيلومترًا جنوب باريس، في 9 يوليو، ووفقًا لفابيان، قال: "أنا الزوج المستقبلي لصوفي فوزلود"، فردّ عليه قائلًا: "حسنًا، أنا الزوج الحالي".

ثم حاولت السيدة فوزلود، 38 عامًا، أن تشرح له أنه تعرض للاحتيال، وحثّه الزوجان على الذهاب إلى الشرطة لتقديم بلاغ. ليس من الواضح ما إذا كان قد فعل ذلك.