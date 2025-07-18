لوحة نادرة تظهر المهاتما غاندي تباع بـ 200 ألف دولار

بيعت لوحة نادرة تظهر المهاتما غاندي، ضمن مزاد في لندن بأكثر من 200 ألف دولار، وهو مبلغ قياسي يشكّل ضعف سعرها التقديري، بحسب دار «بونهامز» للمزادات.

رسمت هذه اللوحة الفنانة البريطانية الأميركية، كلير لايتون، عام 1931، ويُعتقد أنها لوحة البروتريه الوحيدة لبطل استقلال الهند.

التقت كلير لايتون بغاندي عام 1931، عندما كان في لندن لإجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن الهند.