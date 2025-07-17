مخالفة مرورية 500 دولار .. بسبب كيس ثلج يشبه الهاتف المحمول

صدمت امرأة تدعى فلورتجي، من إس-هيرتوخيمبوس (هولندا) عندما تسلمت ظرفا أرجوانيا يعلمها بضرورة دفع غرامة قدرها 439 يورو (513 دولارا ) بسبب استخدامها هاتفها أثناء القيادة، رغم أنها لا تفعل ذلك إلا نادرا.

وقالت السيدة لإذاعة Omroep Brabant "نادرًا ما أُجري مكالمات هاتفية في السيارة، لذلك شعرتُ بالارتباك الشديد في البداية." ولكن لاحقا استطاعت الفتاة تذكر أنها خلعت ضرس العقل في اليوم السابق، وأنها قادت سيارتها للمنزل وهي ممسكة بكيس الثلج على خدها لتخفيف الألم.

ويبدو أن كاميرا المراقبة المرورية أخطأت في تقدير الموقف، وصورت المرأة لاستخدامها هاتفها خلف عجلة القيادة على الطريق السريع A2، علما أن التدقيق في الصورة يظهر بوضوح أن "الهاتف" ليس سوى كيس ثلج أزرق كانت تضعه على خدها بعد خلع ضرس العقل في اليوم السابق.

وأوضحت فلورتجي للإذاعة: "كيس الثلج أكبر بكثير من الهاتف المحمول. وإذا دققتَ النظر، يمكنك حتى رؤية هاتفي في حامله".

مشيرة أنها "ضحكتُ " كثيرا عندما فهمت الأمر، وبالطبع تنوي المرأة الطعن على الغرامة، وليست قلقة بشأن فرص فوزها.