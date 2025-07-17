طموح للمستقبل.. لا يتوقف

شارع المستقبل في دبي ليس مجرد ممر مروري أو امتداد عمراني، بل تجسيد حي لرؤية المدينة نحو الغد. يقع الشارع في قلب منطقة «داون تاون دبي»، ويمتد بمحاذاة أهم المعالم الحديثة، مثل متحف المستقبل وبرج خليفة، ليصبح رمزاً للابتكار والتقدّم.. ويتميز بتصميمه العمراني الذكي، والبنية التحتية التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة، مع مساحات خضراء ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات.. الطرق في دبي ليست مجرد وسيلة تنقل، بل هي بنية تعكس طموح المدينة لتكون عاصمة للمستقبل.