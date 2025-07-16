«محمد بن راشد للمعرفة» و«الأمم المتحدة الإنمائي» يُنظّمان «ملتقى شباب المعرفة» في مصر

تحت شعار «اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية»، تُنظّم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النسخة الرابعة من «ملتقى شباب المعرفة» في جمهورية مصر العربية، يومَي 20 و21 الجاري بالقاهرة.

ويُعدّ الملتقى - الذي يُنظّم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية - منصّة فكرية تستقطب الشباب وصُنّاع القرار من مختلف المجالات، لتبادل الرؤى والأفكار، وبحث التحديات لإيجاد حلول مبتكرة، تسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة ودعم ريادة الأعمال وتزويد الشباب بمهارات الاستعداد للمستقبل، وترسيخ التعاون الإقليمي والدولي بين مختلف الجهات المعنية بدعم الشباب.

وأكّد وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، أن الملتقى يُعدّ منصة حوارية مهمة، تسهم في تعزيز القدرات المعرفية والمهارية للشباب، وتوسيع آفاقهم الفكرية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، مشيداً بالشراكة المثمرة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُجسّد عمق العلاقات العربية والدولية في مجال تمكين الشباب وبناء الإنسان.

من جهته، أكّد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى في مصر يأتي امتداداً لرؤية المؤسسة الراسخة بأهمية تمكين الشباب كحجر أساس في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة، وأضاف: «نحرص من خلال الملتقى على ترسيخ ثقافة استباقية تُعزّز قدرات الشباب على الاستجابة لتحديات المستقبل، ليس فقط عبر تزويدهم بالأدوات المعرفية، بل أيضاً من خلال تحفيزهم على توليد الحلول وصناعة التغيير في مجتمعاتهم عبر توظيف وتوطين المعرفة. وسعداء بهذا التعاون البنّاء مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، والذي يُجسّد شراكة استراتيجية تعكس التزامنا المشترك بدعم التحوّل نحو اقتصاد معرفي شامل، يفتح آفاقاً جديدة أمام شبابنا العربي، ليكونوا قادة للتنمية وركائز للتقدّم».

وتضم أجندة الملتقى سلسلة غنية من الجلسات الحوارية والنقاشات التفاعلية التي تُسلّط الضوء على موضوعات مهمة تغطي السياسات العامة والتنموية في عصر اقتصاد المعرفة، وسبل التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الحكومات والمؤسسات الدولية في دعم هذا المجال.

وسيختتم الملتقى فعالياته بحوار مفتوح مع الشباب، يستعرض ما يواجهونه من تحديات، وتطلعاتهم نحو المستقبل، متيحاً لهم مساحة للتعبير عن آرائهم.

جمال بن حويرب:

. «الملتقى» يفتح آفاقاً جديدة أمام شبابنا العربي ليكونوا قادة للتنمية وركائز للتقدّم.