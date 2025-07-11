أعضاء كونغرس أمريكيون لكندا : دخان حرائقكم يفسد علينا الصيف

اشتكى ستة أعضاء في الكونغرس الأمريكي في رسالة إلى السفارة الكندية في واشنطن من إن دخان حرائق الغابات الكندية يتجه جنوبًا، مما يُصعّب على الأمريكيين الاستمتاع بالصيف.

وكتبوا إلى سفيرة كندا كيرستن هيلمان: "نكتب إليكم اليوم نيابةً عن ناخبينا الذين اضطروا للتعامل مع دخان حرائق الغابات الكندية الخانق الذي ملأ الأجواء مع بداية الصيف".

ووقع الرسالة كل من توم تيفاني وجلين غروثمان من ولاية ويسكونسن، وميشيل فيشباخ وبراد فينستاد وبيت ستوبر وتوم إيمر من ولاية مينيسوتا، والأخير يشغل منصب زعيم الأغلبية في مجلس النواب.

وكتب هو وزملاؤه الخمسة من المشرعين الجمهوريين في الرسالة: "نود أن نعرف كيف تخطط حكومتكم للتخفيف من حدة حرائق الغابات والدخان الذي يتجه جنوبًا".

وتابعوا: "لقد حُدِّدت قدرة ناخبينا على الخروج والتنفس بأمان بسبب تلوث الهواء الناجم عن دخان حرائق الغابات. في منطقتنا، تُعدّ أشهر الصيف أفضل أوقات السنة لقضاء وقت في الهواء الطلق، والترويح عن النفس، والاستمتاع بوقتهم مع العائلة، وتكوين ذكريات جديدة، لكن دخان حرائق الغابات هذا يُصعِّب القيام بكل هذه الأنشطة".

بدورها صرحت تارين إليوت، المتحدثة باسم السفارة الكندية في واشنطن العاصمة، لبي بي سي بأن الحكومة الكندية "تأخذ الوقاية من حرائق الغابات والاستجابة لها والتخفيف من حدتها على محمل الجد".

وأضافت: "أؤكد أن السفارة استلمت الرسالة، وتمت مشاركتها مع الوكالات الكندية المعنية. سنرد في الوقت المناسب".

وتواجه كندا حرائق غابات كل صيف. وبلغ عدد الحرائق 2672 حريقًا حتى الآن هذا العام، وفقًا للمركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات.كان شهري مايو ويونيو من الأشهر العصيبة بشكل خاص في غرب كندا، حيث تم إجلاء حوالي 30 ألف شخص في مقاطعتي ساسكاتشوان ومانيتوبا، وأعلن المسؤولون حالة الطوارئ.

وتُعدّ حرائق الغابات جزءًا من الدورة الطبيعية، وتلعب دورًا أساسيًا في تجديد الغابات الشمالية في كندا، وفقًا لوزارة الموارد الطبيعية الكندية.

يُعزى العديد من هذه الحرائق إلى الصواعق. ففي عام 2023، كان سبب 93% من الحرائق في كندا هو الصواعق، وفقًا للمعهد الكندي للمناخ.

وربط العلماء تفاقم مواسم حرائق الغابات بتغير المناخ، وهي مشكلة تؤثر على كندا بشكل كبير.