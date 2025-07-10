ما علاقة الخضراوات الورقية بصحة القلب والأوعية الدموية؟

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود علاقة بين تناول الخضراوات الورقية بشكل يومي وصحة القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت الدراسة أن إضافة حصة واحدة من هذه الخضراوات إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع "نيو أطلس".

وأشارت الدراسة، التي أجريت بالتعاون بين "جامعة إديث كوان" و"جامعة ويسترن أستراليا" و"المعهد الدنماركي للسرطان"، إلى أن الفيتامين ، المتوفر بكثرة في السبانخ والكرنب والبروكلي، يلعب دورا حاسما في تقليل مخاطر تصلب الشرايين، وهو السبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفيات على مستوى العالم، حيث يؤدي تراكم اللويحات داخل الشرايين إلى تضييقها، مما يعيق تدفق الدم ويزيد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقا للدراسة، فإن زيادة تناول فيتامين "ك1" من خلال الخضراوات الورقية والصليبية يمكن أن يحد من هذا الخطر بشكل كبير.

وأظهرت النتائج، التي نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، أن النساء اللاتي تناولن حوالي 119 ميكروغرامًا يوميا من فيتامين "ك1"، وهي كمية تزيد بنسبة 30% عن التوصيات الغذائية الأسترالية، كان لديهن جدران شرايين سباتية أرق، مما يعكس انخفاض تصلب الشرايين في مراحله المبكرة.

وعلى مدى 14.5 عامًا، سجلت هذه المجموعة انخفاضا بنسبة 43% في مخاطر الوفاة الناتجة عن تصلب الشرايين السباتي الحاد مقارنة بالنساء اللاتي تناولن كميات أقل (حوالي 49 ميكروغراما يوميا)، كما لوحظ انخفاض ملحوظ في حالات الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والسكتات الدماغية.

من جانبها قالت مونتانا دوبوي، الباحثة الرئيسية في الدراسة من "جامعة إيسترن كارولاينا": "الخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلي غنية بفيتامين "ك1"، الذي يساهم في منع تكلس الأوعية الدموية، وهو أحد العوامل الرئيسية لأمراض القلب".

وقال الدكتور مارك سيم، الباحث الأول في "جامعة إديث كوان": إن "النساء اللاتي التزمن بتناول كميات أعلى من فيتامين "ك1" أظهرن مخاطر أقل على المدى الطويل للإصابة بتصلب الشرايين الحاد".

وتوصي الإرشادات الغذائية في الولايات المتحدة بتناول 120 ميكروغراما يوميا من فيتامين "ك1" للرجال و90 ميكروغرامًا للنساء، بينما تقل التوصيات في أستراليا ونيوزيلندا إلى 70 ميكروغرامًا للرجال و60 ميكروغرامًا للنساء.

ويمكن تحقيق هذه الكميات بسهولة من خلال تناول الخضراوات الورقية، حيث يحتوي كوب من الكرنب النيء على 472 ميكروغراما، وكوب من السبانخ النيئة على 145 ميكروغراما، ونصف كوب من البروكلي المطبوخ على 110 ميكروغرامات، ونصف كوب من كرنب بروكسل المطبوخ على 109 ميكروغرامات.

وتؤكد هذه الدراسة على أهمية إدراج الخضراوات الورقية ضمن النظام الغذائي اليومي كجزء من استراتيجية وقائية لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

ومع سهولة الحصول على هذه الأطعمة، يمكن للأفراد تحسين صحتهم القلبية دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في نمط حياتهم.