مفاجأة في بطن شاب تصدم أطباء الطوارئ.. ثعبان بحر حي بطول 30 سم

صعق الأطباء في أحد المستشفيات حينما تبين أن ألم البطن الشديد الذي اشتكى منه شاب يبلغ من العمر 33 عاماً كان بسبب وجود ثعبان بحر حي يبلغ طوله نحو 30 سنتيمتراً في تجويف بطنه.

وقالت صحيفة «هوايهوا» اليومية الصينية إن رجلاً من هونان حضر إلى قسم الطوارئ في المستشفى التابع لجامعة هونان الطبية بوجه شاحب، يتصبب عرقاً بغزارة، ويشكو من ألم في المعدة. وأظهر التصوير المقطعي لبطن الرجل وجود جسم غريب يبدو أنه اخترق معدته، وانتهى به المطاف في تجويف بطنه.

وذكر الأطباء أن بطن الرجل كان صلباً كاللوح الخشبي، وخوفاً من التهاب الصفاق المميت المحتمل، قرر الأطباء إجراء جراحة طارئة بالمنظار. وأثناء فحص بطن الرجل، صُدموا باكتشاف ثعبان بحر حي يسبح بين أعضائه. واكتشف الأطباء أن الثعبان قد اخترق جدار الأمعاء بالكامل، وكان يسبح في تجويف البطن، ما يعرض الرجل لخطر العدوى إذا لم يُعالج فوراً.

وباستخدام أداة تشبه المشبك، تمكن الجراح من انتزاع ثعبان البحر وإخراجه، ثم خاط القولون السيني، وغسل تجويف البطن بمحلول ملحي لتقليل خطر العدوى.

وبعد الجراحة، تعافى الشاب جيداً وغادر المستشفى.

وثعبان البحر معتاد على العيش في بيئات ذات قاع طيني، مثل حقول الأرز والبحيرات والبرك والجداول والقنوات. ومن المعروف أنه يحفر ثقوباً في التربة اللينة نسبياً، ما يسمح له باختراق أمعاء الإنسان بسهولة.