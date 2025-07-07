كلب وفيّ يساعد في إنقاذ صاحبه.. سقط في صدع جليدي بعمق 8 أمتار

ساعد كلب من نوع شيواوا أعضاء فريق إنقاذ في سويسرا في العثور على صاحبه الذي سقط في صدع جليدي، على ما أفادت الشركة المسؤولة عن هؤلاء العناصر.

وأفادت شركة «إير زيرمات» للإنقاذ جوي في كانتون فاليه، في بيان لها، بأن عملية الإنقاذ «الاستثنائية» نفذت الجمعة على نهر جليدي فوق ساس - في.

وكان الرجل يسير على هذا النهر الجليدي مع كلبه الصغير في وقت مبكر من بعد الظهر عندما سقط فجأة في صدع جليدي بعمق نحو ثمانية أمتار. إلاّ أن رفيقه الوفي، وهو كلب شيواوا صغير، كان أوفر حظاً منه، فبقي على حافة الصدع ولم يسقط فيه.

وبقي الكلب في مكانه إلى حين وصول عناصر الإنقاذ، مما «يُحتمَل أن يكون ساهم في إنقاذ حياة صاحبه». وكان الرجل يحمل أيضاً جهاز اتصال لاسلكياً للهواة حاول من خلاله طلب النجدة، فالتقط شخص موجود في مكان قريب اتصال الاستغاثة وأبلغ أجهزة الإنقاذ المختصة.

وهرع إلى موقع النهر الجليدي فريق من شركة «إير زيرمات» يضم ثلاثة متخصصين في الإنقاذ. إلا أن المنقذين واجهوا في موقع الحادث صعوبة في تحديد نقطة سقوط الرجل بالضبط، لأن «النهر الجليدي واسع ويصعب تحديد موقع الحفرة فيه».

لكنّ تَحَرُّك كلب الشيواوا هو الذي حسم المسألة، إذ لاحظ أحد المنقذين حركته. وأوضحت شركة «إير زيرمات» أن «سلوك الكلب مكّن الفريق من تحديد موقع الحادث بدقة». وتمكن المنقذون من النزول بالحبال داخل الحفرة لانتشال الرجل، ثم نقلوه مع كلبه إلى أحد المستشفيات.