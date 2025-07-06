خبر سعيد لمحبي القهوة السادة.. بلا سكر أو إضافات

تناول قهوتك سادة، فقد يساعدك ذلك على إطالة عمرك.. هذا ما توصلت إليه دراسة جديدة وجدت أن شاربي القهوة يميلون إلى العيش لفترة أطول، ولكن فقط أولئك الذين لا يضيفون إليها سوى القليل من السكر والدهون المشبعة.

وفكرة أن القهوة تقلل من خطر الوفاة المبكرة شائعة منذ فترة، ولكن فريق الدراسة التي نشرتها مجلة التغذية «The Journal of Nutrition» أراد معرفة ما إذا كان ما تضيفه إلى قهوتك يُحدث فرقاً.

وقال عالم الأوبئة بينجي تشو، من جامعة تافتس الأميركية: إن «دراسات قليلة تناولت كيفية تأثير إضافات القهوة على العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر الوفاة، ودراستنا من أوائل الدراسات التي تحدد كمية المُحليات والدهون المشبعة المُضافة».

وأضاف: «تتوافق نتائجنا مع الإرشادات الغذائية للأميركيين التي توصي بالحد من إضافة السكر والدهون المشبعة».

وحلل الفريق إحصاءات 46332 بالغاً أميركياً، أعمارهم 20 عاماً فأكثر، والمسجلة في مسوحات صحية حكومية، على مدى تسعة إلى 11 عاماً في المتوسط. وخلال تلك الفترة، توفي 7074 شخصاً، وهي وفيات قُورنت بعد ذلك باستهلاك القهوة.

ووجد الباحثون أن شاربي القهوة أظهروا انخفاضاً ملحوظاً في خطر الوفاة بجميع أسبابها، ولكن عند إضافة كمية أكبر من السكر والدهون المشبعة (كما الحال في الحليب كامل الدسم أو الكريمة) إلى المزيج، تلاشت هذه الدلالة الإحصائية.

وبشكل عام، ارتبط شرب القهوة السوداء أو القهوة منخفضة السكر والدهون بانخفاض بنسبة 14% في احتمال الوفاة المبكرة، مقارنةً بعدم شرب القهوة على الإطلاق. ويبدو أن تناول كوبين أو ثلاثة أكواب يومياً هو الحل الأمثل.

وعلى الرغم من أن الباحثين قد أخذوا في الاعتبار متغيرات قد تكون أثرت على معدلات الوفيات - بما في ذلك مستويات ممارسة الرياضة، واستهلاك الكحول، والعمر، والجنس، ومستوى التعليم - إلا أن الدراسة ليست شاملة بما يكفي لإثبات العلاقة السببية المباشرة. وقد لا تزال هناك متغيرات غير معروفة تؤثر على كل من شرب القهوة ومعدل الوفيات لجميع الأسباب.

ومع ذلك، تُظهر البيانات الواردة هنا ارتباطاً قوياً، وتتوافق مع الأبحاث السابقة حول الفوائد الصحية للقهوة، إذ تشير الدراسة إلى أن الكافيين هو المسؤول عن هذه الفوائد، إذ لم يلاحظ شاربو القهوة منزوعة الكافيين أي فرق في معدلات الوفيات، وأن السكر والحليب والقشدة قد تخفف من الآثار الإيجابية.

وقال فانغ فانغ تشانغ، من جامعة تافتس: «قد تُعزى الفوائد الصحية للقهوة إلى مركباتها النشطة بيولوجياً، لكن نتائجنا تشير إلى أن إضافة السكر والدهون المشبعة قد تقلل من فوائد خفض الوفيات».