«مريم في قلب البحر»… قلوب التونسيين معلّقة بعودة طفلة الثلاث سنوات

لا تزال فرق الإنقاذ في تونس تواصل، لليوم الثالث على التوالي، عمليات البحث عن الطفلة مريم، ذات الثلاث سنوات، التي جرفتها أمواج البحر قبالة شاطئ عين غرنز في منطقة قليبية بمحافظة نابل، بعدما كانت تستمتع بعطلة بحرية برفقة عائلتها القادمة من فرنسا.

مريم كانت تلهو فوق عوامة مطاطية حين باغتتها الرياح القوية، لتدفعها تدريجياً نحو عرض البحر، بينما حاول والدها اللحاق بها والسباحة خلفها لمسافة تقارب كيلومتراً ونصف، دون أن يتمكن من الإمساك بها، وكاد هو نفسه أن يغرق، لولا تدخل عم الطفلة الذي أنقذه في اللحظة الأخيرة.

20 غواصاً وسماء مفتوحة للأمل

تشارك وحدات من الجيش والحرس البحري والحماية المدنية، بالإضافة إلى مروحية وزورق للإنقاذ وفِرق غوص متخصصة، في عملية البحث المكثفة عن مريم، وسط تيارات بحرية عنيفة ومياه مضطربة.

وقال ختام ناصر، عضو المنتخب الوطني للغوص، إن الشاطئ الذي وقعت فيه الحادثة يُعد من أخطر الشواطئ بسبب التيارات والظروف الجوية، كما أنه يفتقر إلى السباحين المنقذين، وهو ما فاقم الوضع، مضيفاً أن تضاريس قاع البحر قد تساعد في العثور على الطفلة، إن بقي جسدها مستقراً في مكان واحد.

عائلة مريم: تأخر الاستجابة زاد الوجع

روى عم الطفلة مريم لإذاعة "موزاييك" تفاصيل اللحظات القاسية التي عاشتها العائلة، مؤكدًا أن التفاعل الأولي مع الحادثة كان بطيئًا، حيث تأخرت الحماية المدنية في التدخل نتيجة نقص التجهيزات، خاصة معدات الغوص التي تُعدّ أساسية في مثل هذه الحالات. وقال إن هذا التأخير كان كفيلاً بتفاقم مشاعر الخوف والقلق التي تعيشها العائلة منذ اختفاء الطفلة.

دعوات للترحّم... ونداء لضبط الشائعات

مع انتشار خبر فقدان مريم، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالقصص والروايات المتضاربة، بعضها زائف أو غير دقيق. ما دفع عم الطفلة إلى مناشدة الجمهور احترام مشاعر العائلة، وعدم تداول الإشاعات أو إطلاق الاتهامات دون مسؤولية، داعيًا إلى انتظار ما يصدر عن الجهات الرسمية فقط.

طقس مضطرب وحوادث متكررة

تأتي حادثة مريم في وقت تشهد فيه عدة محافظات تونسية تقلبات جوية حادة، وأمواجاً عالية ورياحاً قوية، تسببت في وقوع عدد من حوادث الغرق المؤلمة، من بينها غرق أربع فتيات في شاطئ سليمان خلال اليوم نفسه