حفلات مُلغاة ومهرجانات مؤجلة بسبب «الظروف الطارئة»

شهدت الساحة الفنية العربية خلال الأيام الماضية سلسلة من التأجيلات والإلغاءات التي طالت حفلات موسيقية ومهرجانات ثقافية عدة، كان من المقرر إقامتها في عدد من الدول العربية والأوروبية، وذلك بسبب ظروف تنظيمية، وأخرى متعلقة بقطاع الطيران، وتعطل عدد من الرحلات، التي وصفتها الجهات المنظمة بـ«الطارئة»، بسبب تداعيات الحرب المستمرة بين إيران وإسرائيل، وسط حرص متزايد على السلامة العامة للناس، وضمان استعادة الجاهزية واستقرار الأوضاع في المنطقة.

تغيير جداول الفعاليات

البداية كانت من العاصمة الأردنية عمان، التي أعلنت فيها إدارة مهرجان «ليالي المسرح الحر الدولي» على صفحتها الرسمية تأجيل دورتها الـ20 التي كانت مقررة بين 28 يونيو والثالث من يوليو، إلى «وقت قريب سيعلن عنه حال استقرار أوضاع الإقليم»، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة اضطرابات في حركة الطيران، وصعوبة تنقل الضيوف والفرق المشاركة من دول متعددة، فيما أشار البيان إلى أن «القرار اتخذ بدافع الحرص على انطلاقة مناسبة، تضمن سلامة المشاركين والجمهور على حد سواء».

من جانب آخر، طالت تأثيرات الأزمة «مهرجان جرش للثقافة والفنون»، الذي بادرت إدارته بدورها إلى تأجيل مؤتمرها الصحافي الذي كان مقرراً في 17 يونيو الجاري، للكشف عن تفاصيل دورة المهرجان المقبلة. فيما يأتي قرار التأجيل حرصاً على تهيئة الأجواء المناسبة للإعلان الرسمي عن البرنامج والضيوف.

افتتاحات مؤجلة

وفي مصر، واصلت الظروف الراهنة إلقاء ظلالها على جدول الفعاليات الثقافية، مؤثرة بشكل خاص هذه المرة على مشروع ثقافي ذي رمزية تاريخية وحضارية فريدة، وهو المتحف المصري الكبير. ففي 14 يونيو الجاري، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رسمياً عن تأجيل موعد الافتتاح الرسمي للمتحف، الذي كان مقرراً في الثالث من يوليو، إلى الربع الأخير من هذا العام، في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية، ضماناً لتنظيم احتفالية دولية تليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد، وتكريس مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث.

حفلات في «خانة الترقب»

على الصعيد الفردي، وبشكل اضطراري، أعلن عدد كبير من الفنانين عن تأجيل حفلاتهم أو إلغائها، نتيجة تحديات لوجستية عدة، أبرزها إلغاء عدد من رحلات الطيران، وصعوبة السفر حالياً إلى عدد من الوجهات، وأبرزهم الفنان محمد رمضان الذي أعلن عبر حساباته الرسمية تأجيل حفله الفني الذي كان مقرراً في الولايات المتحدة في 21 يونيو، موضحاً أن القرار جاء بسبب إغلاق عدد من المطارات.

أما في الأردن، فتم تأجيل حفل الفنان مصطفى قمر الذي كان مقرراً بتاريخ 20 يونيو، ليقام في موعد جديد حُدّد بتاريخ الرابع من يوليو، بينما أعلن الفنان محمود العسيلي عن تأجيل حفل مماثل في الأردن، كان مقرراً في التوقيت ذاته، بسبب صعوبة تنقل الفريق الفني في الظروف الراهنة.

أما الفنان فضل شاكر، فقد أعلن تعليق جولته الغنائية التي كانت مقررة خلال يونيو في ألمانيا وهولندا، بسبب تأثير الأوضاع على الرحلات الجوية.

ولم يقتصر تأجيل الحفلات على المنطقة العربية، بل امتد إلى أوروبا، فقد أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي واللبناني آدم في مدينة «أوبرهاوزن» الألمانية، عن تأجيله من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر المقبل، نتيجة القيود المفروضة على حركة الطيران.

ولم تستثن تداعيات الأزمة الحالية جدول الإصدارات الفنية، فقد أعلن الفنان المصري علي الحجار منذ بضعة أيام عن تأجيل طرح ألبومه الغنائي الجديد «شيء من كل شيء»، الذي كان من المنتظر صدوره خلال هذا الشهر، موضحاً في منشور رسمي أن القرار جاء «لإتاحة وقت أنسب لطرح العمل، بما يضمن التفاعل المطلوب من الجمهور».

فنانون «عالقون»

أثارت تجربة الممثلة المصرية إلهام شاهين الصعبة أخيراً بالمطار، أثناء مشاركتها مع الإعلامية المصرية هالة سرحان في إحدى فعاليات «المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية» بالعاصمة العراقية بغداد، فضول جمهورها، وذلك بعد تعطل مغادرتها، وإخبار سلطات مطار بغداد صباح الجمعة 13 يونيو الجاري لها أنه «تم تعليق جميع الرحلات الجوية» بسبب إغلاق المجال الجوي العراقي لأسباب أمنية.

وبادرت الفنانة، عبر تسجيل مصور، لطمأنة أهلها وجمهورها بأنها «بخير، وتنتظر إعادة تشغيل مجال الطيران»، مؤكدة تلقيها دعم السفارة المصرية واتصالات من نقباء الفن المصري، وصولاً إلى تمكنها في 16 يونيو من العودة إلى الأراضي المصرية، ما أنهى فترة الترقب بأمان.