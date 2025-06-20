«بينالي البندقية».. الجناح الوطني يستقطب «القصص غير المروية من الإمارات»         

أطلق الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية دعوة مفتوحة، لتقديم مقترحات مفاهيمية للعمارة خاصة بالدورة الـ20 للمعرض الدولي، المقرر إقامته في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2027، بمدينة البندقية الإيطالية.

يستهدف الجناح الوطني مقترحات القيّمين، بمن فيهم المعماريون والمصممون والفنانون والمؤرخون والباحثون، ممن عملوا أو درسوا في دولة الإمارات أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، التي تسرد قصصاً غير مروية من دولة الإمارات، مع التركيز على إبراز دور البينالي باعتباره منصة عالمية لطرح الأفكار وتبادل المعرفة.

ويشترط أن تشمل المفاهيم والأفكار المقترحة موضوع ونهج التقييم الفني للمعرض عبر رسالة واضحة، تضع الفكرة ضمن سياق الحوارات المحلية والإقليمية والدولية التي تدور حول العمارة والبيئة.

ويرحّب الجناح بأفكار مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، إضافة إلى المتقدمين الدوليين ذوي الخبرة والفهم الإقليمي ذي الصلة، ويمكن التقديم بشكل فردي أو ضمن فريق.

ويعد التقديم مفتوحاً للجميع بمن في ذلك المقيمون من خارج دولة الإمارات، ويجب على الفرق المقدمة أن تتضمن على الأقل عضواً واحداً إماراتياً أو مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، المفوض العام للجناح الوطني، أنغيلا ميجلي: «يُعدّ بينالي العمارة مساحةً للتفكير المتعمق، والتجارب، والتأمل النقدي»، مشيرة إلى أن هذه الدعوة المفتوحة تشكّل فرصة للقيمين الفنيين في دولة الإمارات للإسهام في الحوار المعماري العالمي.

وقالت مديرة الجناح الوطني، ليلى بن بريك: «يواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات التزامه بأن يكون منصة عالمية للبحث والابتكار، وإبراز ثراء الثقافة الإماراتية في المحافل الدولية وفي كل عام نوسّع نطاق تواصلنا عبر دعوة دولية مفتوحة، لاستقطاب مواهب محلية وعالمية للإسهام في الحوار الدولي حول الممارسات المعمارية ودورها في مواجهة التحديات العالمية المستقبلية».

ويستضيف الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة جلسات تعريفية في أبوظبي ودبي للمتقدمين المهتمين، وسيتم الإعلان عن مواعيدها قريباً.

ويُغلق باب التقديم عند منتصف ليل 30 سبتمبر 2025 بتوقيت دولة الإمارات، فيما ستتم دعوة المتأهلين النهائيين المختارين لتقديم مقترحاتهم الكاملة في الجولة الثانية من عملية الاختيار.

ليلى بن بريك:

• الجناح الوطني لدولة الإمارات منصة عالمية للبحث والابتكار، وإبراز ثراء الثقافة الإماراتية في المحافل الدولية.

أنغيلا ميجلي:

• الدعوة المفتوحة تشكّل فرصة للقيمين الفنيين في دولة الإمارات للإسهام في الحوار المعماري العالمي.