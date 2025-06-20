%90 من الألمان مع تقييد استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

أظهر استطلاع حديث للرأي أن أكثر من 90% من سكان ألمانيا يؤيدون تقييد استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، أيد 50% من المشاركين حظراً عاماً على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، بينما أيّد 41% حظراً جزئياً في أوقات معينة، ويعتقد 9% أنه لا ينبغي حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس على الإطلاق.

وكانت أعلى نسبة داعمة لتقييد استخدام الهواتف المحمولة في المدارس بين المشاركين الذين تفوق أعمارهم 55 عاماً، حيث بلغت 97%، وأيد 60% منهم حظراً عاماً، بينما أيد 37% حظراً في أوقات محددة.

وبين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، بلغ التأييد للحظر العام أدنى مستوى (26%)، ومع ذلك قال ما يقرب من 50% من الشباب إنهم يؤيدون الحظر في أوقات محددة، وعارض ربع الشباب الحظر العام أو أي قيود أخرى.

وتجري حالياً مناقشة حظر استخدام الهواتف المحمولة بالمدارس في العديد من المناطق في ألمانيا.

وكانت وزيرة التعليم الألمانية الجديدة، كارين برين، دعت أخيراً إلى فرض حظر على مستوى ألمانيا لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية.