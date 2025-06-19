مُسنّة عاملها اللصوص بلطف فانضمت إليهم في سرقاتهم

بعدما تعرضت امرأة يابانية مُسنّة، للاحتيال وسرقة 50 مليون ين (345 ألف دولار أمريكي) على يد عصابة من المحتالين، قررت الانضمام إلى المُبتزين الذين نهبوها لمعاملتهم لها "بلطف" كما أبلغت الشرطة لاحقا.

ففي 16 مايو، أعلنت شرطة مدينة فوكوكا، جنوب غرب اليابان، أنها ألقت القبض على كومي كاواوتشيياما، البالغة من العمر 72 عامًا، للاشتباه في تورطها في عملية احتيال.

وأضافت الشرطة أن العجوز ساعدت عصابة احتيال على سرقة 12 مليون ين (حوالي 83 ألف دولار أمريكي) من امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا.

وكانت الضحية الثمانينية، التي لم تُكشف هويتها، تلقت مكالمة هاتفية من أحد أفراد العصابة، مُتنكرًا في صفة ضابط شرطة، أخبرها فيها بضرورة إيداع جميع أصولها في حساب مُحدد لإثبات براءتها من تهمة لم يكشف عنها.

وطلب منها المحتالون أيضًا الذهاب إلى البنك مع الضحية المتعاونة كاواوتشيياما، وإبلاغ البنك بأنها ابنتها وصاحبة الحساب. وعندما اشتبه موظفو البنك في عملية التحويل، اتصلوا بالشرطة، التي وصلت فأخبرتهم كاواوتشيياما أنها ابنة الضحية. كما توسلت الضحية للشرطة وهي تبكي "ألا تخبر ابني بهذا"، وأصرت على أن كاواوتشيياما هي ابنتها السرية.

وقالت إنها تُحوّل الأموال "تعويضًا عن كل المشاكل التي سببتها لها"، حسبما ذكرت قناة "نيشينيبون" اليابانية. كما أظهرت كاواوتشيياما بطاقة هويتها وسمحت للشرطة بتصويرها.

فلم تُوقف الشرطة عملية الاحتيال، بل سمحت للضحية بتحويل الأموال.

وبعد بضعة أيام، اشتبهت الشرطة في استخدام حساب كاواوتشيياما في قضايا احتيال أخرى. وألقت القبض عليها في فندق في 12 مايو، فاعترفت بتهم الاحتيال. كما كشفت أنها خسرت ما يقارب 50 مليون ين نقدًا وذهبًا بسبب محتالين في مارس. ثم، في أوائل أبريل، اتصل بها رجلٌ انتحل صفة مسؤول في مكتب المدعي العام بطوكيو ودعاها للانضمام إليهم.

وقالت كاواوتشيياما إنها أدركت أنها عملية احتيال، لكنها أقرت قائلةً: "كنت أتحدث إليهم يوميًا. عاملوني بلطف، فبدأتُ أُعجب بهم".

وتعهدت الشرطة بتحسين جهودها في مكافحة الاحتيال مستقبلًا.