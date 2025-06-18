لا يتوقف الحي التاريخي، على ضفاف خور دبي، عن استقطاب السياح والزوار على امتداد الشهور والفصول، فالجولات في أحياء دبي القديمة ليست فقط رحلة إلى الماضي، بل تحتضن هذه الأحياء العديد من المتاحف المتخصصة، وصالات العرض الفنية، وأروع الوجهات الثقافية، مثل مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، حيث يتعرّف الزوار إلى التقاليد الإماراتية، فضلاً عن متحف دبي الشهير الواقع داخل قلعة الفهيدي التي تمّ تشييدها في عام 1781 والتي تُعد أقدم مبنى في المدينة.